В России начались продажи новейших Samsung Galaxy S23. Цены

11:21, 06 февраля 2023
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В России начались продажи новейших Samsung Galaxy S23. ЦеныПо параллельному импорту
МТС сообщила журналистам, что запустила продажи смартфонов Samsung Galaxy S23.
Фото: Samsung
Об этом сообщает «Код Дурова» со ссылкой на источник в компании.
Утверждается, что смартфоны уже можно найти в московских салонах-магазинах на Тверской, Малой Дмитровке, а также в магазине GURU на Арбате.
Цены на Galaxy S23 будут начинаться с 74 990 рублей, на Galaxy S23+ — с 97 990 рублей, на Galaxy S23 Ultra — с 109 990 рублей.