В России начались продажи новейших Samsung Galaxy S23. Цены

Об этом сообщает «Код Дурова» со ссылкой на источник в компании.

Утверждается, что смартфоны уже можно найти в московских салонах-магазинах на Тверской, Малой Дмитровке, а также в магазине GURU на Арбате.

Цены на Galaxy S23 будут начинаться с 74 990 рублей, на Galaxy S23+ — с 97 990 рублей, на Galaxy S23 Ultra — с 109 990 рублей.