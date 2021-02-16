В России начались продажи нового бюджетного смартфона HTC

Речь об Android 10 Go. Экран новинки имеет диагональ 5,45 дюйма и разрешением 720 x 1440 пикселей. Основная камера смартфона представлена двумя датчками изображения — 8 Мп и 0,3 Мп. Имеется четырёхкратный цифровой зум. Фронтальная камера тут 5-мегапиксельная.

HTC Wildfire E lite оснащён 2 ГБ оперативной памяти и 6 ГБ постоянной. Можно расширить картой microSD до 128 ГБ. Также аппарат имеет аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Смартфон может работать до 25 часов в режиме разговора.

HTC Wildfire E lite стоит всего 6990 рублей.