В России начались продажи нового бюджетного смартфона Poco с 6000 мАч и экзотическим процессором

Смартфон оснащён аккумулятором ёмкостью 6000 мАч, который должен обеспечить до 32 часов работы в режиме разговора, до 86 часов прослушивания музыки и до 20 часов воспроизведения видео. Также у устройства есть экран диагональю 6,71 дюйма и разрешением HD+ (1650 x 720 пикселей), фронталка на 5 Мп, основная камера на 13 и 2 Мп, необычный процессор JLQ JR510. Мощность зарядки тут, кстати, составляет 18 Вт.

До 7 августа Poco C40 можно купить за 9990 рублей (3+32 ГБ) и 10 990 (4+64 ГБ). Потом цена поднимется до 11 990 рублей и 12 990 рублей соответственно.