В России начались продажи нового бюджетного смартфона Samsung с 90-Гц экраном

Galaxy A22s 5G оснащён 6,6-дюймовой TFT-панелью. Она поддерживает частоту обновления 90 Гц, что делает картинку максимально плавной.

Что касается камеры, то смартфон получил основной датчик разрешением 48 Мп, широкоугольный модуль на 5 Мп, камеру глубины на 2 Мп. В качестве фронтальной камеры выступает 8-Мп датчик.

Смартфон доступен в трёх цветах: серый, белый и мятный. Версия с 64 ГБ встроенной памяти стоит 19 990 рублей, а версия с 128 ГБ памяти — 21 990 рублей. Смартфон можно приобрести в официальном интернет-магазине Samsung, а также у партнёров компании.