Vivo привезла в Россию свой самый дешёвый смартфон

15:28, 06 декабря 2022
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Vivo привезла в Россию свой самый дешёвый смартфонVivo Y02
Vivo привезла в Россию новый смартфон Y02 с 5000-мАч аккумулятором, восьмиядерным процессором и тонким корпусом. Его можно купить за 8 999 рублей.
Фото: Vivo
Также Vivo Y02 оснащён 6,51-дюймовым дисплеем разрешением 1600 × 720 пикселей. Толщина корпуса составляет 8,49 мм. Смартфон выходит в цветах «Лавандовое поле» и «Серый космос».
Оперативной памяти у Vivo Y02 2 ГБ, а хранилища — 32 ГБ. У смартфона установлена основная 8-Мп камера и 5-Мп фронтальная. Более подробно почитать о модели можно тут.