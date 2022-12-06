Vivo привезла в Россию свой самый дешёвый смартфон

Также Vivo Y02 оснащён 6,51-дюймовым дисплеем разрешением 1600 × 720 пикселей. Толщина корпуса составляет 8,49 мм. Смартфон выходит в цветах «Лавандовое поле» и «Серый космос».

Оперативной памяти у Vivo Y02 2 ГБ, а хранилища — 32 ГБ. У смартфона установлена основная 8-Мп камера и 5-Мп фронтальная. Более подробно почитать о модели можно тут.