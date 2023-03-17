В России начались продажи нового недорогого смартфона Honor X7a с 50-Мп камерой и аккумулятором 5330 мАч

В системе камер помимо 50-Мп основного модуля есть ультраширокоугольная камера 5 Мп, камера для макросъёмки 2 Мп и вспомогательный сенсор 2 Мп с эффектом боке. Фронтальная камера тут 8-Мп.

Купить Honor X7a можно в М.Видео, Эльдорадо, DNS, МТС, Мегафон, OZON, Wildberries и других магазинах. Его стоимость составляет 15 990 рублей. В период с 17 марта по 6 апреля действует специальное предложение: первые покупатели смогут приобрести смартфон за 12 990 и получить TWS-наушники Honor Choice Earbuds X3 Lite в подарок.