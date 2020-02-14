В России начались продажи новой раскладушки Samsung с гибким экраном

Она составляет 119 990 рублей. Однако Samsung предлагает сэкономить и получить смартфон за 69 990 рублей с программой Trade-in. По условия акции, покупатель должен будет сдать компании свой iPhone 11 Pro Max на 512 ГБ памяти, чтобы получить скидку в 50 тысяч рублей. Также можно оформить рассрочку на устройство.

Пока на сайте Galaxy Z Flip в наличии нет. Но можно оставить почту, чтобы Samsung отправила уведомление о появлении товара.

Напомним, в раскрытом виде диагональ экрана раскладушки составляет 6,7 дюйма. На внешней стороне корпуса расположен ещё один дисплей размером 1,1 дюйма.