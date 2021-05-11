В России начались продажи новых дешёвых смартфонов Nokia

Nokia C20 — самая дешёвая модель. Предлагается в версии 2/32 ГБ за 7490 рублей и в версии 2/16 ГБ за 6990 рублей. Смартфон получил экран разрешением HD+ и диагональю 6,5 дюйма. У него есть основная и селфи-камеры на 5 Мп. Устройство оснащается ёмкой батареей, которая обеспечивает день автономности. Nokia C20 работает под управлением ОС Android 11TM (Версия Go).

Вторая модель Nokia G10 чуть дороже. В версии 4/64 ГБ она продаётся сейчас за 10 990 рублей (специальная цена). Этот смартфон получил тоже экран диагональю 6,5 дюйма, а также аккумулятор на 5050 мАч. Устройство способно проработать на одном заряде до трёх дней. У Nokia G10 есть технологии распознавания лица, боковой датчик отпечатка пальца, а также три года обновлений для системы безопасности и два года обновлений операционной системы. Имеется также тройная основная камера.