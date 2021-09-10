В России начались продажи новых смартфонов, часов и наушников Samsung

Напомним, смартфон Galaxy Z Fold3 первым в мире получил поддержку электронного пера для работы с гибким экраном, а также подэкранную камеру. Другая модель Galaxy Z Flip3 оснащена увеличенным внешним дисплеем.

Беспроводные наушники Galaxy Buds2 имеют функцию активного шумоподавления и могут работать в течение всего дня. Умные часы Galaxy Watch4 стали первыми, что работают на платформе Wear OS, созданной Samsung совместно с Google.

Цены на Galaxy Z Fold3 начинаются со 159 990 рублей, на Galaxy Z Flip3 — с 89 990 рублей. Часы Galaxy Watch4 можно купить за 19 990 рублей, Galaxy Watch4 Classic — за 27 490 рублей. Наушники Galaxy Buds2 стоят 10 990 рублей.

Устройства (кроме наушников) можно купить по программам Samsung Upgrade, Трейд-ин или Рассрочка 0%. Кроме того, гибкие смартфоны можно протестировать и в течение первых трёх месяцев бесплатно обменять их на другой флагман Galaxy (S21, Note20, S20 FE).