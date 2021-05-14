В России начались продажи новых смартфонов Nokia среднего уровня

Смартфон Nokia G20 оснащён четверной основной камерой с главным датчиком на 48 Мп, модулем NFC, экраном диагональю 6,5 дюйма, аккумулятором на 5050 мАч, который способен держать заряд до трёх дней.

Модель Nokia X20 тоже имеет четверную камеру, но главный сенсор у неё — 64-Мп. Есть селфи-камера на 32 Мп. Экран разрешением Full HD+ характеризуется диагональю 6,67 дюйма. Устройство работает на процессоре Snapdragon 480 5G.

И наконец третья модель Nokia X10 тоже получила экран на 6,67 дюйма, камеру на 48 Мп, процессор Snapdragon 480 5G.

Nokia G20 в версии 4/64 ГБ стоит первое время 12 990 рублей. Модель Nokia X20 в варианте 8/128 ГБ оценена сейчас в 27 990 рублей. Nokia X10 в версии 6/128 ГБ можно предзаказать за 23 990 рублей.