В России начались продажи обновлённого знаменитого телефона Nokia 5310

Как сообщает компания HMD Global в пресс-релизе, Nokia 5310 — это обновлённая версия модели Nokia 5310 Xpress Music, которая вышла в 2007 году. Новинка имеет встроенный MP3-плеер и FM-радио. Телефон оснащён двумя громкими фронтальными динамиками мощностью 105 фон. Предусмотрен и 3,5-мм разъём для наушников. Имеется поддержка карт памяти MicroSD объёмом до 32 ГБ.

Кроме того, Nokia 5310 получил увеличенный цветной дисплей диагональю 2,4 дюйма и аккумулятор ёмкостью 1200 мАч.

Модель доступна в бело-красном и чёрно-красном цветах. Её можно купить в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в магазинах партнёров по цене 3990 рублей.