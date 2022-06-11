В России начались продажи первого iPhone, ввезённого по «параллельному импорту»

Международные продажи iPhone 13 Pro Alpine Green начались 18 марта. В «Связном» рассказали, что скоро начнут торговать новинкой. На сайте «М.Видео» уже появилась карточка товара. Его цену успели заскриншотить, прежде чем она исчезла, — чуть более 139,99 тысячи рублей за модель с 256 ГБ памяти. На Ozon уже разместили новый айфон. Версия Max с 1 ТБ стоит 170 тысяч рублей.

Напомним, так называемый параллельный импорт в России разрешили с 6 мая. Это позволяет продавцам продавать в стране купленный за её пределами товар без разрешения правообладателя.