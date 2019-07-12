В России начались продажи сверхбюджетного смартфона Nokia на чистом Android

Искусственный интеллект улучшает фотографии, сделанные в условиях недостаточной освещённости. Он объединяет серию снимков в одно светлое и детальное изображение. Основная камера устройства имеет датчик на 13 Мп, а фронтальная — на 5 Мп.

Диагональ экрана Nokia 2.2 равна 5,71 дюймам, а разрешение — HD+. Поддерживает аппарат аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Памяти у него 2 ГБ оперативной и 16 ГБ встроенной. Разблокировать смартфон можно при помощи распознавания лица.

У девайса есть выделенная кнопка Google Ассистент, позволяющая быстро открыть виртуального помощника. Nokia 2.2 поставляется с предустановленной операционной системой Android 9 Pie и готов к обновлению до Android Q.

Его рекомендованная стоимость составила 6 990 рублей. Купить аппарат можно в фирменном интернет-магазине Mobileshop.nokia.ru, а также в розничных сетях.