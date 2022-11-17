В России начался дефицит запчастей для смартфонов Xiaomi

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов отметил, что Xiaomi, как производитель-дискаунтер, регулярно изменяет свои форматы присутствия на российском рынке, чтобы удерживать цены на смартфоны и другие гаджеты выгодными.

В 2022 году компания передала маркетинг, закупки, ремонт в руки партнёров. Проблема в том, что рыночная доля бренда с тех пор значительно выросла, поэтому партнёры не успели перестроиться под работу со столь большим сегментом рынка. В связи с этим сервисные центры переживают дефицит компонентов. Вероятно, они смогут побороть «болезнь» к февралю, а до тех пор будет ощущаться нехватка из-за перегруженной ноябрьскими и предновогодними распродажами логистики.

По словам Харитонова, меньше всего подвержены дефициту разъёмы, аккумуляторы, камеры и динамики, так как эти детали унифицированы.