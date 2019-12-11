В России наконец вышли новые бюджетные смартфоны Lenovo

И наконец третья новинка — К10 Note — наиболее производительная из представленных. Работает на процессоре Snapdragon 710, имеет батарею на 4050 мАч, безрамочный 6,3-дюймовый дисплей и тройную камеру (16 Мп + 8 Мп + 5 Мп). Оценено устройство в 17 990 рублей.

Смартфоны можно будет купить с середины декабря в розничных сетях, а также на площадках популярных маркетплейсов beru.ru, wildberries.ru и др.