В России наконец вышли новые бюджетные смартфоны Lenovo
Первый смартфон работает на восьмиядерном процессоре Mediatek P22, имеет двойную основную камеру с датчиками на 13 Мп и 2 Мп, фронтальная камера у него 5-мегапиксельная. Диагональ экрана равна 6 дюймам, разрешение HD+. Аппарат отличается автономностью: аккумулятор ёмкостью 4000 мАч позволяет использовать смартфон до двух дней без подзарядки. Стоит Lenovo A6 Note всего 9990 рублей.
Второе устройство — Lenovo K10 Plus в качестве аппаратной основы получило процессор Snapdragon 632, 4 ГБ оперативной 64 ГБ постоянной памяти. Камера тут тройная — 13 Мп + 5 Мп + 8 Мп, аккумулятор имеет ёмкость 4050 мАч. Диагональ экрана составляет 6,22 дюйма. Цена смартфона равна 13 990 рублям.
И наконец третья новинка — К10 Note — наиболее производительная из представленных. Работает на процессоре Snapdragon 710, имеет батарею на 4050 мАч, безрамочный 6,3-дюймовый дисплей и тройную камеру (16 Мп + 8 Мп + 5 Мп). Оценено устройство в 17 990 рублей.
Смартфоны можно будет купить с середины декабря в розничных сетях, а также на площадках популярных маркетплейсов beru.ru, wildberries.ru и др.