В России обновили рейтинг недорогих смартфонов с хорошими камерами

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Сегодня в 13:01
В России обновили рейтинг недорогих смартфонов с хорошими камерамиПо версии Роскачества
Роскачество обновило свой рейтинг смартфонов, добавив к нему 16 новых моделей. Специалисты оценили и бюджетные варианты.
В Роскачестве составили отдельные топы бюджетных смартфонов на основе обновлённого рейтинга. В списке лучших аппаратов стоимостью до 30 тысяч рублей лидирует Xiaomi Poco F3. Специалисты заявили, что он может тягаться даже с флагманами конкурентов.
Роскачество
Рейтинг недорогих смартфонов с хорошей камерой выглядит чуть иначе:
Роскачество
А вот и рейтинг недорогих устройств с хорошим аккумулятором:
Роскачество
Более подробно об исследованиях Роскачества можно почитать по этой ссылке. Стоит отметить, что лучшим смартфоном по соотношению цены и качества специалисты признали Sony Xperia 5 II. Они пришли к выводу, что при цене почти в два раза ниже флагманов Samsung и Apple данный аппарат не уступит им в качестве дисплея, производительности и звуке.