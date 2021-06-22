В России обновили рейтинг недорогих смартфонов с хорошими камерами

Более подробно об исследованиях Роскачества можно почитать по этой ссылке. Стоит отметить, что лучшим смартфоном по соотношению цены и качества специалисты признали Sony Xperia 5 II. Они пришли к выводу, что при цене почти в два раза ниже флагманов Samsung и Apple данный аппарат не уступит им в качестве дисплея, производительности и звуке.