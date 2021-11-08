В России образовался дефицит новых айфонов

В одной торговой сети уточнили, что за три недели получают столько айфонов, сколько продают всего за неделю. Из-за этого покупателям приходится записываться и ждать поступления товара по несколько недель. Отмечается, что на прошлой неделе поставки более или менее стабилизировались. Нехватка распространяется не только на iPhone 13, но и на складные Samsung Galaxy Fold и флагманы S-серии.

В другой торговой сети заявили, что iPhone почти закончились. Не хватает даже 11-й модели. Общий дефицит электроники прогнозируют до 2022 года.

Участники рынка считают, что причина дефицита — закрытие части производственных предприятий и разрыв логистических цепочек. Не хватает и комплектующих.