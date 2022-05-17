В России объявили распродажу бюджетных смартфонов Infinix

Например, модель NOTE 11 NFC в комплектации 6 + 128 ГБ с 50-Мп камерой и аккумулятором на 5000 мАч, а также быстрой 33-Вт зарядкой получила скидку 3500 рублей. Её можно купить за 16 490 вместо 19 990.

Самый дешёвый вариант из представленных — SMART 6 NFC с 6,6-дюймовым IPS дисплеем и аккумулятором на 5000 мАч — оценён в 8 490 рублей вместо 9 990 рублей. У смартфона имеется 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища.

А вот и остальные предложения акции:

NOTE 10 PRO NFC, 8 + 128 ГБ: 18 490 рублей вместо 21 990

HOT 11S NFC, 6 + 128 ГБ: 15 990 рублей вместо 17 990

HOT 11S NFC, 4 + 64 ГБ: 12 990 рублей вместо 14 990

HOT 11, 4 + 128 ГБ: 13 990 рублей вместо 15 990

HOT 11 PLAY, 4 + 64 ГБ: 11 490 рублей вместо 12 990

Купить смартфоны со скидкой можно в магазинах DNS, Билайн, Citilink, Ozon, WildBerries, Tmall, RBT, Yandex.