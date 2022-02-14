В России опять подорожают смартфоны из-за нового закона

С 1 марта стартует эксперимент по внедрению маркировки электронной продукции. Он продлится до 31 января 2023 года, пишет «Коммерсант».

В эксперименте производители электроники будут участвовать на добровольной основе. Маркировка вводится не только для того, чтобы бороться с незаконным оборотом товаров, но и для внедрения утилизационного сбора с производителей и импортёров.

«Коммерсант» опросил участников рынка, и те отметили, что больше всего вопросов вызывает утилизационный сбор. Специалисты считают, что он отразится на стоимости устройств.