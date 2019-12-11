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В России открыли точки приёма старых телефонов для переработки
За сдачу можно получить подарок
Оператор связи Tele2 открыл в 11 городах России пункты приёма старых телефонов для переработки. Пользователи, сдавшие ненужный гаджет, могут получить подарки.
Проект компании назвали «Переплавка». В Tele2 считают, что старые устройства не должны оказываться на свалке, так как в них есть пластик, кобальт и ценные металлы, которые можно переработать и использовать вторично.
С 10 декабря девайсы можно сдать в салонах Tele2. Инициативным гражданам оператор обещает подарки. Среди них: специальный значок с переработанным металлом в составе, 10 ГБ трафика для абонентов Tele2, скидка в 1000 рублей на некоторые модели Samsung при покупке (в списке есть и Galaxy A50, и Galaxy S10).