В России открылся предзаказ на новые складные смартфоны Samsung. Неофициальный

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В России открылся предзаказ на новые складные смартфоны Samsung. НеофициальныйОни наверняка будут ввезены по параллельному импорту
Журналисты заметили, что в России открылись предварительные заказы на новые складные смартфоны Samsung Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Они доступны в магазинах «М.Видео – Эльдорадо».
Это не официальный предзаказ. Судя по всему, «М.Видео – Эльдорадо» планирует ввозить смартфоны в РФ по параллельному импорту.
Пока стоимость моделей неизвестна. Магазин предлагает оставить заявку по форме, чтобы получить уведомление о поступлении в продажу Galaxy Z Fold4 и Z Flip4. Нужно написать Ф.И.О., адрес электронной почты, телефон и выбрать интересующую модель. Вот ссылка для «М.Видео», а вот для «Эльдорадо».
Источник:iXBT
Автор:Ксения МурашеваТеги: