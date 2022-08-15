В России открылся предзаказ на новые складные смартфоны Samsung. Неофициальный

Это не официальный предзаказ. Судя по всему, «М.Видео – Эльдорадо» планирует ввозить смартфоны в РФ по параллельному импорту.

Пока стоимость моделей неизвестна. Магазин предлагает оставить заявку по форме, чтобы получить уведомление о поступлении в продажу Galaxy Z Fold4 и Z Flip4. Нужно написать Ф.И.О., адрес электронной почты, телефон и выбрать интересующую модель. Вот ссылка для «М.Видео», а вот для «Эльдорадо».