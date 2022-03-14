В России отменили масочный режим, а обновление iPhone с поддержкой масок в Face ID только вышло

Помимо поддержки масок, новая версия iOS имеет новые функции защиты от преследования для трекеров Apple AirTag, а также новый, более гендерно-нейтральный голос Siri. Добавлена и поддержка Tap to Pay, которая позволяет iPhone принимать бесконтактные платежи.

Также в iOS 15.4 есть новые эмодзи, среди них беременный мужчина, прозрачный смайлик и др.

Напомним, Apple прекратила поставки новых устройств в Россию в знак протеста против действий российских властей на Украине. Однако насчёт обновлений компания ничего не говорила. Скорее всего, россияне будут их получать.