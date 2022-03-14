В России отменили масочный режим, а обновление iPhone с поддержкой масок в Face ID только вышло

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В России отменили масочный режим, а обновление iPhone с поддержкой масок в Face ID только вышлоiOS 15.4
Вышла последняя версия операционной системы для айфонов iOS 15.4. Она включает в себя возможность использовать Face ID, не снимая медицинскую маску. При этом сегодня в Москве отменили масочный режим.
Помимо поддержки масок, новая версия iOS имеет новые функции защиты от преследования для трекеров Apple AirTag, а также новый, более гендерно-нейтральный голос Siri. Добавлена и поддержка Tap to Pay, которая позволяет iPhone принимать бесконтактные платежи.
Также в iOS 15.4 есть новые эмодзи, среди них беременный мужчина, прозрачный смайлик и др.
Напомним, Apple прекратила поставки новых устройств в Россию в знак протеста против действий российских властей на Украине. Однако насчёт обновлений компания ничего не говорила. Скорее всего, россияне будут их получать.
Источник: The Verge