В России «переизбыток» iPhone: спасибо «неконтролируемым поставкам» и низкому спросу

Ранее Apple жестко контролировала поставки своих устройств, но теперь iPhone импортируются под разными именами, что приводит к избытку смартфонов, сообщил источник издания.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил, что предложение iPhone превышает спрос примерно в два раза. МТС же заявила, что доля Apple на рынке с января по май снизилась с 14% до 10% по количеству проданных устройств и с 39% до 36% в денежном выражении.

Несмотря на сообщения о снижении цен, эксперты считают, что дальнейшее снижение цен маловероятно и его ждать не стоит.