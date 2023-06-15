В России «переизбыток» iPhone: спасибо «неконтролируемым поставкам» и низкому спросу

В России «переизбыток» iPhone: спасибо «неконтролируемым поставкам» и низкому спросуНо цены останутся примерно такими же
В настоящее время на российском рынке наблюдается избыток iPhone из-за снижения спроса и притока параллельного импорта, сообщает «Коммерсантъ». Переизбыток особенно заметен для флагманских моделей, iPhone 14 и iPhone 13.
Ранее Apple жестко контролировала поставки своих устройств, но теперь iPhone импортируются под разными именами, что приводит к избытку смартфонов, сообщил источник издания.
Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков подтвердил, что предложение iPhone превышает спрос примерно в два раза. МТС же заявила, что доля Apple на рынке с января по май снизилась с 14% до 10% по количеству проданных устройств и с 39% до 36% в денежном выражении.
Несмотря на сообщения о снижении цен, эксперты считают, что дальнейшее снижение цен маловероятно и его ждать не стоит.