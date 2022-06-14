В России переплавили тысячи старых телефонов. Из них можно делать автозапчасти

Сдавать старые аппараты можно в салонах Tele2 в 145 городах России. С момента запуска проекта оператор уже отправил собранных устройств общей массой 1,5 тонны. Активнее всего гаджеты сдавали сдали жители Поволжья, Северо-Запада и Урала.

Эти телефоны отправляются на комплекс заводов по утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования «Экополис». После переработки до 95% компонентов устройств возвращаются в производство в виде вторичных материалов. В «Экополисе» подсчитали, что из железа в составе телефонов, собранных в рамках «Переплавки», можно было бы сделать 20 автомобильных капотов, а из пластика — 64 бампера.