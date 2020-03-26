В России подорожали iPhone

Как пишет Forbes, в некоторых торговых сетях смартфоны Apple стали стоить на 3-7% (или 2000-5000 рублей) больше. Об этом изданию рассказали представители трёх авторизованных партнёров Apple.

Сообщается, что iPhone 11 в версии с 64 ГБ оперативной памяти подорожал почти на 2000 рублей. Растёт стоимость не только последних смартфонов Apple, но и старых — моделей 2018 и 2017 годов, то есть iPhone XR и iPhone 8.

«В связи со значительным изменением валютного курса мы были вынуждены скорректировать цены на ряд смартфонов», — рассказала Forbes представительница «Вымпелкома».

Один из экспертов предположил, что часть iPhone сейчас покупают с целью перепродать потом, когда цены вырастут. Ситуация нестабильна из-за распространения коронавирусной инфекции и спада экономики.