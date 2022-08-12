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В России появился новый французский бренд смартфонов

Wiko
Apple и Samsung официально прекратили поставки своих смартфонов в Россию из-за конфликта с Украиной. Их место стремятся занять другие бренды, и один такой, новый для российского рынка, появился в «М.Видео-Эльдорадо».
В России появился новый французский бренд смартфонов

Речь идёт о французско-китайском бренде Wiko. Первой моделью, которую можно купить в России, стала Wiko Т3. Осенью появятся ещё три модели смартфонов, а также наушники и аксессуары.

Бренд Wiko был основан в Марселе, но с 2017 года принадлежит Tinno Mobile Technology. Дизайн смартфонов разрабатывается в Париже, а исследование и разработка происходит на базе четырёх научно-исследовательских центров в Китае.

В России появился новый французский бренд смартфонов

Смартфон Wiko Т3 выступает в бюджетной категории — стоит 12 999 рублей. Он оснащён 6,6-дюймовым экраном, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и тройной камерой с основным модулем на 48 Мп.

Источник:М.Видео-Эльдорадо
Теги:
#смартфоны
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