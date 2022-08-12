В России появился новый французский бренд смартфонов

Речь идёт о французско-китайском бренде Wiko. Первой моделью, которую можно купить в России, стала Wiko Т3. Осенью появятся ещё три модели смартфонов, а также наушники и аксессуары.

Бренд Wiko был основан в Марселе, но с 2017 года принадлежит Tinno Mobile Technology. Дизайн смартфонов разрабатывается в Париже, а исследование и разработка происходит на базе четырёх научно-исследовательских центров в Китае.