В России появился новый французский бренд смартфонов

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В России появился новый французский бренд смартфоновWiko
Apple и Samsung официально прекратили поставки своих смартфонов в Россию из-за конфликта с Украиной. Их место стремятся занять другие бренды, и один такой, новый для российского рынка, появился в «М.Видео-Эльдорадо».
Речь идёт о французско-китайском бренде Wiko. Первой моделью, которую можно купить в России, стала Wiko Т3. Осенью появятся ещё три модели смартфонов, а также наушники и аксессуары.
Бренд Wiko был основан в Марселе, но с 2017 года принадлежит Tinno Mobile Technology. Дизайн смартфонов разрабатывается в Париже, а исследование и разработка происходит на базе четырёх научно-исследовательских центров в Китае.
Смартфон Wiko Т3 выступает в бюджетной категории — стоит 12 999 рублей. Он оснащён 6,6-дюймовым экраном, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и тройной камерой с основным модулем на 48 Мп.