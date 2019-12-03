В России появился новых бренд дешёвых мобильных телефонов

Сообщается, что бренд анонсировал шесть серий устройств. В первой, например, будут самые дешёвые телефоны, во второй — наиболее автономные, а в третьей — самые прочные.

Цены на аппараты колеблются в пределах от 899 рублей до 2690 рублей. Интереснее всего выглядит модель Strike F10 из серии с необычным дизайном. Она стилизована под «трубку» из 90-х, но имеет цветной 1,77-дюймовый экран и аккумулятор ёмкостью 3600 мАч с возможностью подзарядки других устройств. Кроме того, телефон способен работать сразу с тремя SIM-картами.

Ещё одна модель Strike F30 получила заднюю крышку с покрытием под кожу крокодила.