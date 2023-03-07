В России появился в продаже недорогой смартфон Honor с 100-Мп камерой

Смартфон доступен для покупки в трёх цветовых решениях: «титановый серебристый», «полночный чёрный» и «небесно-голубой». Он оснащён 6,7-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц. Помимо 100-Мп модуля в системе камер есть ультраширокоугольный на 5 Мп и макромодуль на 2 Мп. Фронтальная камера представлена 16-Мп датчиком.

В качестве аппаратной основы устройства выступает процессор MediaTek Helio G88 с 6 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ. Honor X8a питает аккумулятор ёмкостью 4500 мАч. Полностью заряженная батарея обеспечивает до 13,5 часа воспроизведения видео или 16 часов просмотра контента в социальных сетях.

Honor X8a уже можно купить в магазинах М.Видео, Эльдорадо, МТС, Мегафон, OZON, Wildberries и других. Смартфон оценили в 19 990 рублей. В период с 7 по 20 марта действует скидки — цена составит 17 990 рублей, а также можно получить в подарок наушники Honor Choice Earbuds X3.