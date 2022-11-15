В России предложили переносить номера домашних телефонов между операторами

В письме SIPUNI предлагает внести поправки в Федеральный закон «О связи». В компании считают, что возможность беспрепятственной отвязки фиксированного номера от оператора снизит ежегодные затраты на коммуникационные услуги до 40%.

«Мы выступаем за возможность для людей и компаний свободно распоряжаться своими городскими телефонными номерами. Для этого необходимы законодательные изменения. Мы готовы их инициировать и поддержать», — отметил генеральный директор SIPUNI Артемий Мороко.