В России предположили, когда закончится «айфономания»

Собеседник отметил, что iPhone популярен не только в России, но и в США и даже в Китае. Также он заявил, что «Россия традиционно более эмоциональна, чем весь другой мир». Черный напомнил, что Стив Джобс делал ставку на то, что люди будут привязываться к устройствам Apple. Видимо, он угадал.

Также Черный считает, что Apple не сможет бесконечно пожинать плоды своей популярности. Он думает, что в ближайшие годы «айфономания» никуда не исчезнет, но всё может измениться, когда люди перейдут на следующий этап. «Нашими главными девайсами будут уже не телефоны, а умные дома и цифровая одежда, всё будет зависеть от того, сможет ли Apple и там стать лидером», — пояснил Черный.