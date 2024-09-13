В России представили iPhone 16 Pro в корпусе из настоящего золота за 4 млн рублей

Эта версия телефона создана из красного золота и отсылает к современным архитектурным проектам, таким как стадион Аль-Вакра и комплекс Galaxy SOHO, спроектированные архитектором Захой Хадид.

Также представлены другие модели, такие как Duomo, вдохновленная готической архитектурой, и Paramount, созданная в стиле ар-деко с корпусом из лимонного золота.