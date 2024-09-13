В России представили iPhone 16 Pro в корпусе из настоящего золота за 4 млн рублей

Опубликовано 13 сентября 2024, 07:211 мин.
В России представили iPhone 16 Pro в корпусе из настоящего золота за 4 млн рублейУ богатых свои причуды
Российская компания Caviar представила кастомные версии iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в корпусах из настоящего золота.
Коллекция получила название Art & Gold и включает модели с корпусами из красного, белого и желтого золота 750 пробы. Самой дорогой версией стала модель Duomo, стоимость которой составляет более 4 млн рублей.
Модель Symphony, выполненная в цвете Desert Titanium, символизирует современный архитектурный стиль с параметрическим орнаментом.
Эта версия телефона создана из красного золота и отсылает к современным архитектурным проектам, таким как стадион Аль-Вакра и комплекс Galaxy SOHO, спроектированные архитектором Захой Хадид.
Также представлены другие модели, такие как Duomo, вдохновленная готической архитектурой, и Paramount, созданная в стиле ар-деко с корпусом из лимонного золота.