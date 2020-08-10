В России представили посвящённый Илону Маску iPhone

Смартфоны Apple новой линейки ещё не представлены самой американской компанией. Но Caviar уже начала предлагать эксклюзивные версии устройств в особом дизайне. Пока на них можно оформить предзаказ, но покупателю они придут не раньше официального старта продаж.

Caviar представила iPhone 12 Pro Discovery Edition. Смартфоны посвящены предпринимателю Илону Маску, который хочет отправить людей на Марс. Поэтому Caviar дала новой линейке слоган «Musk be on Mars» («Маску быть на Марсе»). Надпись можно увидеть на задней панели устройства. Также там изображён запуск ракеты SpaceX. Сообщается, что в корпус смартфона добавили фрагмент настоящего космического аппарата.