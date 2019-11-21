В России представили самый дешёвый смартфон Redmi с NFC

Работает устройство на процессоре Snapdragon 665, постоянную память у него можно расширить картами microSD до 256 ГБ. Аппарат имеет экран диагональю 6,3 дюйма и разрешением 2340 х 1080 пикселей. Основная камера у Redmi Note 8T четверная: получила датчики на 48, 8, 2 и 2 Мп. Селфи-камера имеет 13-мегапиксельный сенсор. Питает смартфон аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Есть поддержка быстрой 18-ваттной зарядки.

Продажи Redmi Note 8T начнутся 28 ноября. Версия аппарата с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти будет стоить 13 990 рублей, с 4 ГБ + 64 ГБ — 15 990 рублей, а с 4 ГБ + 128 ГБ — 17 990 рублей. По предзаказу вместе со смартфоном можно получить в подарок браслет Mi Band 4.

Xiaomi предлагает смартфон в трёх цветовых вариантах: звёздный синий, лунный белый и сумрачный чёрный.