В России представлен бюджетный смартфон realme со временем работы до 40 дней на одном заряде

Ёмкость аккумулятора устройства составляет 5000 мАч. Как рассказали представители бренда, смартфон может работать 170 часов в режиме музыки и 32 часа в режиме разговоров. C11 также поддерживает обратную зарядку: может подзаряжать любые устройства.

Смартфон оснащён большим экраном диагональю 6,5 дюйма, процессором MediaTek Helio G35, быстрой оперативной памятью типа LPDDR4x. Основная камера realme C11 представлена двумя модулями: основным на 13 Мп и дополнительным для портретной съёмки. У смартфона есть ночной режим съёмки. Селфи-камера realme C11 включает в себя датчик на 5 Мп.

У смартфона есть два слота под SIM-карты и один для карт MicroSD. На российском рынке он будет представлен в двух цветах: мятном зелёном и перечном сером. Версия смартфона с 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти оценена в 8990 рублей. Продажи начнутся 19 августа.