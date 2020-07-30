В России представлен новейший бюджетный смартфон Xiaomi Redmi

Redmi 9 оснащён 6,53-дюймовым экраном с вырезом для фронтальной камеры. Разрешение дисплея составляет Full HD+. Он покрыт стеклом Gorilla Glass.

Как уже было упомянуто, Redmi 9 получил «большой» аккумулятор — ёмкость равна 5020 мАч. Поддерживается и быстрая 18-ваттная зарядка. Смартфон может обеспечить более двух дней автономности.

Redmi 9 имеет четыре камеры. Основной датчик тут 13-Мп, имеется ультраширокоугольный модуль (118 градусов), макрокамера на 5 Мп. Что касается селфи-съёмки, то смартфон поддерживает функцию снимка ладонью.

У Redmi 9 есть модуль NFC, который позволяет осуществлять бесконтактную оплату.

Что касается цены, то за версию 3 + 32 ГБ Xiaomi просит 11 990 рублей, а за версию 4 + 64 ГБ — 13 990 рублей.