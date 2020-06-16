В России представлен смартфон Oppo с четырьмя камерами и 5000 мАч в аккумуляторе

Ещё одна новая модель от Oppo называется A72. Она оснащена 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+. У смартфона есть селфи-камера на 16 Мп с поддержкой искусственного интеллекта. В основной камере главным сенсором является 48-Мп, есть также ультраширокоугольный модуль (8 Мп), сенсор глубины (2 Мп) и портретный объектив (2 Мп). В общем, то же самое, что предлагает ранее представленный Oppo A91.

Смартфон имеет аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, процессор Snapdragon 665, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

В России Oppo A72 выйдет в трёх цветах: фиолетовом, чёрном и белом. Продажи смартфона начнутся 19 июня по ориентировочной цене 22 990 рублей.