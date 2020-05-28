В России представлен Xiaomi Mi Note 10 Lite с хорошей камерой и аккумулятором на 5260 мАч

Представители Xiaomi сделали особый упор не дизайне устройства. У Mi Note 10 Lite экран имеет скруглённые края. Смартфон предлагается в трёх цветах: чёрная ночь, сиреневое небо и белый снег.

Камера у аппарат четверная. Включает в себя сверхширокоугольный модуль на 8 Мп, датчик глубины 5 Мп, основной модуль на 64 Мп и макрокамеру на 2 Мп. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 730G, имеет до 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Оснащён аккумулятором на 5260 мАч, который позволяет смартфону работать до двух суток. Есть и 30-ваттная быстрая зарядка, разъём для наушников, NFC.

Стоимость версии Mi Note 10 Lite с 6 ГБ + 128 ГБ памяти составит 32 990 рублей. Старт продаж запланирован на 29 мая.