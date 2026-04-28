В России представлены защищённые смартфоны Tecno CAMON 50 с продвинутым ИИ

Флагманом серии стала модель CAMON 50 Ultra 5G. Она оснащена 50-мегапиксельным сенсором Sony и портретным телеобъективом с трёхкратным оптическим зумом. Фирменный алгоритм захвата мгновенно фокусируется на динамичных объектах. Журналисты лично протестировали гаджеты во время экстремальных заездов на багги: устройства легко выдержали погружение в грязь благодаря высочайшему стандарту защиты IP69K.

Новинки получили внушительную батарею ёмкостью 6500 мАч. Встроенный помощник Элла предлагает свыше 80 бесплатных ИИ-функций. Они помогают обрабатывать фотографии, делать умные закладки и решать повседневные задачи.

Обе модели уже доступны у ведущих ретейлеров и на маркетплейсах. Базовая версия Tecno CAMON 50 стоит от 19 999 рублей. Цены на продвинутую модификацию Ultra 5G начинаются от 39 999 рублей.