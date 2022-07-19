В России продают новый Honor X8 с Google-сервисами. Правда ли, что он круче, чем новые Xiaomi?

Автор YouTube-канала «Честный блог» Фил выяснил, какой бюджетный аппарат в 2022 году стоит приобрести: Honor X8 или Xiaomi Redmi Note 11. Работают эти устройства на одном и том же процессоре - Snapdragon 680, но всё же ведут себя на практике по-разному.

Прежде всего, если говорить о внешнем виде, то у Honor корпус глянцевый, поэтому чехол вам покупать к нему придётся обязательно. В то же время Xiaomi можно пользоваться и без чехла, так как задняя панель у него матовая. Причём вместе с ним как раз в комплекте чехол идёт, а в коробке с Honor его нет.

Экраны у устройств почти одинаковые. Но диагональ дисплея у Honor чуть больше (6,7 дюйма против 6,43 дюйма), а матрица на X8 установлена IPS, тогда как на Note 11 - AMOLED. Поэтому дисплей у Xiaomi в целом выглядит ярче, но из-за ШИМа (мерцания) на таком смартфоне у вас могут болеть глаза.

Звук лучше будет на Redmi, так как у него стоят стереодинамики. При этом на Honor есть только моно.

Работают оба устройства примерно одинаково быстро. Но чуть быстрее в тесте AnTuTu оказывается Honor - на 10-15 процентов. С остальными замерами вы можете ознакомиться ниже.