В России продают новый Honor X8 с Google-сервисами. Правда ли, что он круче, чем новые Xiaomi?Или всё же лучше купить Redmi Note 11?
Автор YouTube-канала «Честный блог» Фил выяснил, какой бюджетный аппарат в 2022 году стоит приобрести: Honor X8 или Xiaomi Redmi Note 11. Работают эти устройства на одном и том же процессоре - Snapdragon 680, но всё же ведут себя на практике по-разному.
Прежде всего, если говорить о внешнем виде, то у Honor корпус глянцевый, поэтому чехол вам покупать к нему придётся обязательно. В то же время Xiaomi можно пользоваться и без чехла, так как задняя панель у него матовая. Причём вместе с ним как раз в комплекте чехол идёт, а в коробке с Honor его нет.
Экраны у устройств почти одинаковые. Но диагональ дисплея у Honor чуть больше (6,7 дюйма против 6,43 дюйма), а матрица на X8 установлена IPS, тогда как на Note 11 - AMOLED. Поэтому дисплей у Xiaomi в целом выглядит ярче, но из-за ШИМа (мерцания) на таком смартфоне у вас могут болеть глаза.
Звук лучше будет на Redmi, так как у него стоят стереодинамики. При этом на Honor есть только моно.
Работают оба устройства примерно одинаково быстро. Но чуть быстрее в тесте AnTuTu оказывается Honor - на 10-15 процентов. С остальными замерами вы можете ознакомиться ниже.
Ёмкость аккумулятора у Redmi составляет 5000 мАч, а вот у Honor - всего 4000 мАч. При этом Note 11 заряжается при помощи блока питания мощностью 33 Вт, а X8 - 22,5 Вт. До полной зарядки первому нужно около часа, а второму - немного больше времени. Также «живёт» дольше из двух устройств Xiaomi Redmi Note 11.
Основная камера у Honor имеет разрешение 64 МП, у Xiaomi - 50 МП, фронтальная - 16 МП и 13 МП соответственно. Основные режимы есть в обоих смартфонах, поэтому по функциям они не отличаются друг от друга.
В видеосъёмке в Full HD 30 к/с угол обзора и детализация лучше оказывается на Honor. То же самое касается цветопередачи: она более естественная на X8.
На основную камеру более чёткие снимки получаются на Redmi, но он слишком сильно «подкрашивает» фотографии. Если снимать на широкоугольный объектив, то вновь вы получите на Xiaomi слишком насыщенные снимки, однако по деталям чуть лучше уже будет Honor.
Вечерние фото выходят на Xiaomi сильно засвеченными, но деталей на них больше. Honor X8 справляется с засветами немного лучше и выдаёт меньше шумов.
Селфи-снимки более холодного оттенка получаются на Xiaomi. При этом на Honor фото получаются более детализированными.
Вывод
И у того, и у другого смартфона есть свои плюсы и минусы. Поэтому выбор между Honor X8 и Xiaomi Redmi Note 11 будет зависеть от ваших личных предпочтений.