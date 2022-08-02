В России разброс цен на iPhone одной модели достиг 100 тысяч рублей

Так, в Re:Store за iPhone 13 Pro Max 1 ТБ в цвете «альпийский зелёный», который был ввезён в РФ по параллельному импорту, просят 244 990 рублей. Между тем ту же модель можно купить за 118-135 тысяч рублей в интернет-магазинах Store77, iCases, BIGgeek.ru и др.

Как пояснила официальный представитель Re:Store Людмила Семушкина, «серые» магазины не платят за сертификацию. Кроме того, такие магазины как Re:Store выполняют гарантийные обязательства и закон о защите прав потребителя. Из-за этого цена и оказывается выше. В «М.Видео – Эльдорадо» добавили, что платят НДС, все налоги как бизнес и налоги на персонал.