В России разработали систему самозарядки смартфона

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В России разработали систему самозарядки смартфонаНо выручит только в экстренных случаях
Студент Пермского Политеха разработал встраиваемую в смартфон систему «самозарядки». Она превращает механическую энергию во время движения в электрическую. Технология может спасти в экстремальной ситуации, когда нужно срочно совершить звонок.
Преимущества системы по сравнению с пауэрбанками очевидны: малый вес и объём, возможность самозарядки. В устройстве есть встроенный маятник, генератор и конденсатор для накопления энергии. За один сдвиг маятника должно вырабатываться 50 mV и 200 pA энергии.
«Технологию можно адаптировать под применение в телефонах, смарт-часах и других устройствах, требующих зарядки от каких-либо источников питания. Однако на сегодняшний день трудно добиться высокой эффективности самозаряжающегося устройства в связи с высоким энергопотреблением устройств, требующих зарядки (телефонов, часов и прочего) и малой степенью научно-технического прогресса в области создания микрогенераторов», — рассказал автор разработки Иван Фролов.