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Сегодня 16:14
В России смартфоны Samsung и Honor получили большие скидки
Есть выгодные предложения
Компания МТС запустила выгодную акцию. В её рамках смартфоны Samsung и Honor получили большие скидки.
Акция для моделей Samsung продлится до 27 июля, а для моделей Honor — до 31 июля. Чтобы получить скидку, нужно ввести секретный промокод — они разные для различных смартфонов. Стоит отметить, что количество товаров ограничено. Доступно ли устройство для покупки в вашем регионе, следует проверять в самом интернете-магазине.
Вот подборка предложений:
- Samsung Galaxy S20 Ultra с памятью 12 ГБ + 128 ГБ — 79 990 рублей вместо 99 990 рублей по промокоду «TEL20» (другие модели серии тоже получили скидки по тому же промокоду либо по «TEL25»);
- Samsung Galaxy Note 10+ 12 ГБ + 256 ГБ — 44 990 рублей вместо 74 990 рублей по промокоду «TEL30» (на Galaxy Note 10 тоже действует);
- Samsung Galaxy S10 Plus 8 ГБ + 128 ГБ — 44 990 рублей вместо 64 990 рублей по промокоду «TEL20» (для Samsung Galaxy S10 тоже работает);
- Honor 20 LITE 4 ГБ + 128 ГБ — 14 990 рублей вместо 16 990 рублей по промокоду «MTS2000» (тот же для Honor 10i и Honor 10 Lite);
- Honor 9X Premium 6 ГБ + 128 ГБ — 16 490 рублей вместо 17 990 рублей по промокоду «MTS1500» (он же для Honor 9X);
- Honor 9C 4 ГБ + 64 ГБ — 10 990 рублей вместо 11 990 рублей по промокоду «MTS1000»;
- Honor 9S 2 ГБ + 32 ГБ — 5990 рублей вместо 6490 рублей по промокоду «MTS500» (тот же промокод для Honor 7S).