В России смартфоны Samsung и Honor получили большие скидки

Акция для моделей Samsung продлится до 27 июля, а для моделей Honor — до 31 июля. Чтобы получить скидку, нужно ввести секретный промокод — они разные для различных смартфонов. Стоит отметить, что количество товаров ограничено. Доступно ли устройство для покупки в вашем регионе, следует проверять в самом интернете-магазине.

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