В России снизили цену на смартфон среднего класса Realme 9i по акции

Смартфон оснащён процессором Snapdragon 680, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч с возможностью быстрой зарядки мощностью 33 Вт и тройной 50-мегапиксельной камерой. Realme 9i также позволяет программно расширить объём оперативной памяти на 3 ГБ — с 4 до 7 ГБ.

Аппарат можно полностью зарядить с нуля за 70 минут. Смартфон представлен в двух цветах: синем и чёрном. Его уже можно купить в магазинах МегаФон и Связной в версии 4 + 128 ГБ. C 27 июня и до конца июля в МегаФон пройдёт акция: комплект из смартфона Realme 9i и наушников Realme Buds Air 2 можно будет купить всего за 19 990 рублей, а ещё получить в подарок 600 рублей на услуги связи.