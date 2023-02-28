В России снова решили выпустить отечественный смартфон

В проект планируется вложить 10 млрд рублей. «Рассматриваем различные варианты, это может быть выпуск на российских заводах или контрактное производство на китайских предприятиях», — рассказал Калинин. Проектированием устройств будет заниматься основатель «Вобис Компьютер». Ранее он выпускал смартфоны под торговой маркой Highscreen.

Авторы проекта рассчитывают, что смартфоны можно будет продавать по розничной цене 10-30 тысяч рублей. Первую партию хотят выпустить уже к декабрю. Её объём составит до 100 тысяч штук.

Калинин хотел выпустить собственные смартфоны ещё в 2021 году. Тогда подразумевалось, что это будут защищённые устройства для госучреждений на мобильной ОС от «Лаборатории Касперского».