В России сняли кинофильм в вертикальной ориентации экрана специально для смартфонов

Фильм станет доступен в онлайн-кинотеатре KION с 26 июля. Главный герой картины — лётчик-истребитель Михаил Девятаев. Летом 1944 года его самолёт сбивают немцы, а сам Михаил попадает в плен. Там ему дают выбор: вернуться за штурвал самолёта на стороне врага или отправиться в концентрационный лагерь. В итоге Михаил оказывается на сверхсекретном немецком полигоне. Оттуда он пытается сбежать.

Вертикальная версия фильма состоит из 10 эпизодов по 7-20 минут. Сообщается, что некоторые сцены картины переснимали специально для вертикального формата. Кроме того, у фильма реализован специальный бинауральный звук. Слушать его надо в наушниках — для каждого уха записана своя звуковая дорожка.