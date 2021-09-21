В России составили рейтинг бюджетных смартфонов с лучшими камерами и батареями

В России составили рейтинг бюджетных смартфонов с лучшими камерами и батареямиУ Xiaomi Redmi неплохие позиции
Сначала Роскачество назвало лучшие смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей за лето-осень 2021 года. При этом бюджетные модели не во всём уступают флагманам. Например, Xiaomi Redmi Note 10s за 19 500 рублей обогнал OnePlus 9 Pro за 60 000 рублей по многим важным характеристикам.
Роскачество
Модель Xiaomi Redmi Note 10s также стала лучшим бюджетником по части съёмки фото и видео. А вот место рекордсмена по автономности этот телефон разделил вместе с Samsung Galaxy A12. Смартфоны могут проработать на одном заряде до с 53 и 51 часа.
Для игр же Роскачество порекомендовало Realme Narzo 30 5G — устройство на базе процессора MediaTek Dimensity 700.
Роскачество
Рейтинг недорогих телефонов с большим дисплеем возглавил Samsung Galaxy M32. Он оснащается OLED-дисплеем диагональю 6,4 дюйма и разрешением 1080×2400 пикселей с поддержкой HDR10.
Роскачество