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В России составили рейтинг лучших бюджетных смартфонов
Стоимостью до 20 тысяч рублей
Роскачество составило рейтинг лучших бюджетных смартфонов стоимостью до 20 тысяч рублей. Специалисты также рассказали, каким образом пандемия повлияла на покупательское поведение.
Сотрудники Роскачества опросили россиян и выяснили, что 42,6% респондентов отложили покупку новых гаджетов и бытовых приборов. А ещё 25% сообщили, что стали выбирать электронику по наилучшему соотношению цены и качества. Поэтому в Роскачестве решили протестировать смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей.
Всего было протестировано восемь новых моделей по такой цене. Бестселлером стало устройств Xiaomi. Смартфон Redmi Note 9S с 64 ГБ памяти (16 600 рублей) признали лучшей из недорогих моделей общего рейтинга.
Ниже можно увидеть весь список лучших новых смартфонов с низкой ценой:
Роскачество