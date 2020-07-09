В России составили рейтинг лучших бюджетных смартфонов

Сотрудники Роскачества опросили россиян и выяснили, что 42,6% респондентов отложили покупку новых гаджетов и бытовых приборов. А ещё 25% сообщили, что стали выбирать электронику по наилучшему соотношению цены и качества. Поэтому в Роскачестве решили протестировать смартфоны стоимостью до 20 тысяч рублей.

Всего было протестировано восемь новых моделей по такой цене. Бестселлером стало устройств Xiaomi. Смартфон Redmi Note 9S с 64 ГБ памяти (16 600 рублей) признали лучшей из недорогих моделей общего рейтинга.

Ниже можно увидеть весь список лучших новых смартфонов с низкой ценой: