В России составили рейтинг последних моделей смартфонов

У всех смартфонов эксперты Роскачества проверили прочность, время автономной работы, качество съёмки и других опций. Новинки от Apple впечатлили специалистов. Старшую модель iPhone 11 Pro Max они оценили на 4,327 балла, из-за чего смартфон возглавил рейтинг.

По словам экспертов Роскачества, новые модели iPhone получили улучшенные камеру, модули для Wi-Fi, LTE, WLAN, а также более высокую производительность. Кроме того, специалисты назвали те характеристики, по которым новинки оказались хуже предшественников, Например, удобство использования и качество сборки.

Samsung Galaxy Fold эксперты оценили в 3,972 балла, устройство заняло 20 место в рейтинге.

Недавно вышедший Xiaomi Mi 9T Pro же занял 33 место с оценкой 3,848 балла.