В России составили рейтинг противоударных и водонепроницаемых телефонов

Телефоны
Сегодня в 12:23
В России составили рейтинг противоударных и водонепроницаемых телефоновПровели испытания в лаборатории
Эксперты Роскачества оценили прочность и надёжность смартфонов, представленных на российском рынке. В итоге получился рейтинг.
Телефоны испытывали в аккредитованной лаборатории. Тесты проходили в три этапа: два на ударостойкость и один на водонепроницаемость.
Одним из лучших противоударных смартфонов оказался Blackview BV9500. Поскольку он прочный, это достаточно громоздкий и тяжёлый девайс. Зато после 100 падений на нём не осталось ни одной царапины. Также с тестом хорошо справился подходящий для повседневного использования Honor 9 Lite.
Роскачество
Лучшими водонепроницаемыми смартфонами признали Sony Xperia 10 II (128GB) и Huawei Mate 40 Pro (256GB). Однако даже их не рекомендуется погружать в воду. Смартфон Sony однако достойно выдержал полчаса в воде.
Роскачество