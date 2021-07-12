В России составили рейтинг противоударных и водонепроницаемых телефонов

Телефоны испытывали в аккредитованной лаборатории. Тесты проходили в три этапа: два на ударостойкость и один на водонепроницаемость.

Одним из лучших противоударных смартфонов оказался Blackview BV9500. Поскольку он прочный, это достаточно громоздкий и тяжёлый девайс. Зато после 100 падений на нём не осталось ни одной царапины. Также с тестом хорошо справился подходящий для повседневного использования Honor 9 Lite.