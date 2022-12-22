В России создали бриллиантовый iPhone 14 Pro Max за 31 млн рублей

Самый дорогой смартфон носит название Diamond Snowflake. Он буквально усыпан бриллиантами потому, что помимо подвески на его корпусе есть еще 511 камней. В коробке от телефона будет сертификат, подтверждающий подлинность Snowflake от Graff.

Компания, кстати говоря, не ограничилась выпуском самого дорогого телефона. На сайте можно заказать модель Crystal Snowflake Swarovski Edition, которая повторяет дизайн, только сделана она из кристаллов Сваровски и стоит в разы дешевле.